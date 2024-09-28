موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق نيوكاسل الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي «حاصد لقب الدوري الإنجليزي النسخة الأخيرة»، في المباراة الافتتاحية للجولة السادسة بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة لقاء مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية وذلك على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك" .

وستبث مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على قناة beIN Sports HD 1، ضمن شبكة بي إن سبورتس القطرية.

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بعد فوزه في أربع مباريات وتعادل في واحدة، فيما يحتل فريق نيوكاسل المركز السادس برصيد 10 نقاط، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة كما تلقى هزيمة وحيدة.