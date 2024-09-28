"بينهم لقطة جدلية مع أفشة".. 3 لقطات لم ترصدها كاميرا مباراة الأهلي والزمالك لإمام عاشور؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك لاعب وسط الأهلي إمام عاشور بقميص فريقه لمدة 66 دقيقة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الأهلي مساء يوم أمس الجمعة في السوبر الأفريقي.

وخسر الأهلي اللقب بركلات الترجيح أمام الزمالك بنتيجة 4-3 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي.

ولم يصنع أو يُسجل إمام عاشور خلال المباراة بل دخل في مشادة كلامية مع نظيره في الزمالك نبيل عماد "دونجا".

وبخلاف هذه اللقطة التي أظهرتها كاميرا المباراة هناك 3 لقطات لم تظهر بالتليفزيون خلال اللقاء نستعرضها بالسطور التالية:

1) لقطة جدلية مع محمد مجدي أفشة

"أفشة" الذي حلّ بديلاً لإمام عاشور خلال اللقاء ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب اللقاء وهو يحتد على إمام عاشور دون معرفة السبب مما تسبب في حالة من الجدل.

وتدخل كهرباء وياسر إبراهيم لإنهاء الأمر وإبعاد أفشة خلال اللقطة التي تمت على هامش مراسم تتويج الزمالك باللقب.

2) صدام مع جماهير الزمالك

ظهر اللاعب صاحب الـ 26 عامًا وهو يرد على جماهير الزمالك الموجودة في الملعب بالإشارة إلى أن النادي الأهلي هو رقم 1 قبل أن يتدخل كهربا ويجعله يتجه لغرف الملابس مباشرة.

3) سبب مشادته مع دونجا

أظهرت كاميرا المباراة المشادة بين إمام عاشور ونبيل دونجا ولكن لم تكشف كيف بدأت وهو ما كشفه لاعب الزمالك على عهدته بأن لاعب الأهلي سبه هو ووالده.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من مرتضى منصور على تتويج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي

"نصف مكافآة الزمالك".. كم سيحصل الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي؟