الامارات | خبير يوضح حقيقة جزاء الأهلي وطرد الشحات.. هل انتصر الزمالك على التحكيم الإفريقي؟ (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم الليبي معتز الشلماني لفريق الأهلي ضد الزمالك في مباراة بطولة السوبر الإفريقي لكرة القدم، الجمعة، التي احتضنتها العاصمة السعودية على ملعب المملكة أرينا في الرياض، جدلاً واسعاً انعكس على مجريات اللعب توتراً وزادها أزمات بين لاعبي الغريمين التقليديين.

وعلى الرغم من فوز الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، إلا أن اللقاء شهد في الدقيقة 37 من حالة تحكيمية توقفت معها المجريات نحو سبعة دقائق بعدما فرمل مدافع الزمالك التونسي حمزة المثلوثي باتجاه الكرة لمنع لاعب الأهلي أكرم توفيق من حرية التسديد داخل المنطقة ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو "الفار"، ويحصل الأهلي على ركلة نفذها الفلسطيني وسام أبوعلي بنجاح.

وعلق الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان في تصريحات تلفزيونية أن "ركلة جزاء الأهلي "صحيحة مليون بالمية".

ولكن الأغرب كان في ركلة جزاء طالب بها لاعبو الزمالك في الشوط الأول أيضاً عندما حاول اللاعب دونغا لمس الكرة برأسه ليجد تدخلاً من الخلف من المدافع الأهلاوي رامي ربيعة لكن الحكم تجاهلها تماماً ولم يعد لـ"الفار".

وعلق عثمان على هذه الحالة: "كرة دونغا فيها احتمالية أن تكون صحيحة بشكل كبير لكنها لم تخدم تصويرياً بشكل كافٍ".

وتطرق الحكم المصري للحالة المثيرة الثالثة عندما تدخل لاعب الأهلي حسين الشحات بقوة على لاعب الزمالك دونغا، وقال: "كان يجب أن يتم اللجوء لتقنية الفيديو وكان يستحق الطرد".