"بحس بفخر بقميص الزمالك".. أول تعليق من زيزو على التتويج بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى لاعب نادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو" سعادته البالغة بعد التتويج مع فريقه بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ونشر زيزو صورًا له من اللقاء عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب المباراة، مُذيلاً إياها بتعليق:" وبعد توفيق من الله أولاً، كل مره بلبس فيها تيشرت نادي الزمالك بحس بالفخر، الفخر بارتداء تيشرت نادي عنده أوفى و أعظم جمهور في الدنيا، جمهور يعلم العالم معنى كلمة وفاء معنى كلمة انتماء لكيان مهما كانت نتائجه".

وتابع لاعب الزمالك:" سيبقى جمهور الزمالك هو السبب الرئيسي في استمرار كيان الزمالك في القمة أسماً و مكاناً وقيمة، شكرًا ليكم، شكرًا على كل بطوله دخلت النادي عشان انتو السبب فيها، شكرًا لوجودكم عشان الكورة ملهاش طعم من غيركم، شكرا لإعطائي الشرف و الفخر الأبدي إني كنت واحد منكم في يوم من الأيام، أنا بحبكم جدًا و بفرح لفرحكم و بتقهر لزعلكم، مبروك ليكم بطولة أنتم اكتر ناس تستحقوها، مبروك لزمالكنا العظيم، مبروك للاعيبة العظيمة على الكفاح و الجهد و كل نقطه عرق نزلت منكم".

وأتم صاحب الـ 28 عاماً تدوينته بقوله:" شكرًا للجهاز الفني و الإداري و مجلس الإدارة و إن شاء الله مزيد من توفيق الله و البطولات في الشهور و السنوات القادمة، مش هتمشي في يوم لوحدك إحنا طول العمر جنبك ناس كتير بتموت في حبك يا يا يا زمااالك".

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