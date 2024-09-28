"قالوا عليا مجنون".. مالك وادي دجلة يعلق على مباراة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة على مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي والتي انتهت بتتويج الأبيض عقب الفوز بركلات الترجيح، منتقدا إدارة مارسيل كولر المدير الفني للأحمر للمباراة.

وكتب سامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وهو كسبان بطولة لأنه لعب باك رايت على كريم الدبيس، كان هيضيع البطولة في آخر دقيقة قالوا عليا مجنون".

وأضاف: "ساعتها قارنت بين طريقة الأهلي و طريقة البايرن في اختيار المدرب، البايرن لعب حتى الآن ٤ مباريات في الدوري لم يخسر نقطة و اكتسح بطل كرواتيا ثالث العالم ٢/٩".

اقرأ أيضًا:

"بينهم لقطة جدلية مع أفشة".. 3 لقطات لم ترصدها كاميرا مباراة الأهلي والزمالك لإمام عاشور؟ (صور)