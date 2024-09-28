شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات فى نهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب المصري لناشئات الخماسي الحديث بثلاث ميداليات في نهائي السيدات في بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 19 عاما، المقامة في ليتوانيا خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وحصدت فريدة أبو هاشم الميدالية الذهبية في منافسات الفردي محققة 1427 نقطة، متفوقة على مواطنتها عالية عنايت التي أحرزت الميدالية الفضية برقم 1405 نقطة.

واستطاع الفريق المصري المكون من فريدة أبو هاشم - عالية عنايت - وجنا عطية الحصول على ذهبية الفرق للسيدات.

وكانت مصر قد افتتحت منافسات البطولة بالتتويج بذهبيتي تتابع الرجال والسيدات، حيث حقق الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت ذهبية التتابع رجال بمجموع نقاط 1430، كما توجت مصر بذهبية تتابع الشابات عن طريق الثنائي فريدة ابو هاشم وجنا عطية بمجموع 1309.

ويمثل مصر في البطولة كل من: أسامة مدحت ، ومحمد حاتم ، وسيف وائل ، وعمر عامر، واللاعبات فريدة أبو هاشم ، وجنا عطيه ، وجنه وليد ، وعاليه عنايت.

ويرأس بعثة المنتخب العميد عماد سامر عضو مجلس الإدارة ويرافقه محمد عثمان إداري، ويقود المنتخب ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة وعمرو سيد مدير فني ، واحمد عامر ومحمد حسام مديرين فنيين للسلاح ، وأحمد حسام مساعد مدير فني رماية ، وكريم تيمور مدير فني موانع ، وعلاء مهدي طبيب علاج طبيعي وإصابات ملاعب.