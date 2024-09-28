شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا لجمهور الزمالك: من قلوبنا لقلوبكم شكرًا على كل شيء أنتم الأسطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود عبد الرازق شيكابالا ، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، رسالة شكر لجمهور القلعة البيضاء، بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلى بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد المملكة ارينا في السعودية.

وكتب شيكابالا، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "إلى جمهور الزمالك، أنتم القصة التي لا تنتهي، أنتم الحكاية التي تُروى للأجيال، أنتم الوفاء الذي يُدرّس. بين جدران هذا النادي، سُطرت أسماؤكم بحروف من نور، ليس فقط لأنكم تقفون خلف الفريق، بل لأنكم النبض الذي يحركه، والروح التي تبث الحياة في أوصاله. أنتم الملحمة التي تعيش في كل مباراة، في كل هتاف، في كل دمعة فرح أو حزن.

وأضاف، "يا جمهور الزمالك، عبر السنوات والعقود، كنتم الصخرة التي تتحطم عليها كل الصعاب، والتحديات، أنتم الفارس وأنتم القوس والسهم، ومن حولتم كل عثرة إلى قفزة نحو المجد، لا يمكن أن نصفكم بمشجعين فقط؛ أنتم اللاعب رقم واحد، أنتم المحاربون في المدرجات، والجنود في الميادين.

وتابع، "عندما نتحدث عن الزمالك، نتحدث عنكم أنتم الرمز الأبدي للنادي، أنتم من حول الحب لنادي الزمالك إلى عقيدة، وإلى قصة خالدة تُروى في كل زاوية من هذا الكوكب ليس فقط بسبب انتصاراتكم، ولكن بسبب ولائكم الذي لم يتزعزع، إخلاصكم الذي لا يعرف الحدود، وحبكم الذي يبقى دائمًا، في كل الظروف.

أنتم الذين علمتمونا أن الفخر بالزمالك ليس في البطولات فقط، بل في العطاء الذي لا ينضب، وفي الوفاء الذي لا يُقدّر بثمن في أوقات الفرح، كنتم الفرحة المضاعفة، وفي أوقات الشدة، كنتم الدعم والسند. إذا كانت البطولات تُكتب على الورق، فإنكم البطولة التي تُحفر في القلوب.

لذلك، لا يوجد لقب يليق بكم أكثر من "الرمز الأبدي" أنتم الحلم الذي يعيش في أعين كل عاشق لهذا النادي، وأنتم الحقيقة التي تُشعل نار الحب في قلوب كل من يخطو نحو بوابة الزمالك أنتم الفخر والاعتزاز، ومن دونكم، لا نكون نحن.

من قلوبنا إلى قلوبكم، شكرًا لكم على كل شيء أنتم الأسطورة، وأنتم التاريخ، وأنتم المستقبل وأنتم الرمز الابدي للزمالك.

عاش الزمالك عاش جمهوره. اعظم جمهور في العالم وفخور اني احد ابنائه كلاعب واحد مشجعينه في المدرجات.