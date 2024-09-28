"متعة خاصة".. ناصر منسي يعلق على فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعرب ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته، بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي.

وقال منسي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "أخبرت زياد كما أنني سأسجل في مرمى الأهلي وكنت متوقع التسجيل في هذه المباراة منذ أسبوع".

وأضاف: "أوجه الشكر إلى كل من انتقدني خلال الفترة الماضية، لأن ذلك حفزني بشكل أكبر لبذل أقصى جهد مع الفريق والظهور بشكل أفضل".

وتابع: "الفوز على الأهلي له متعة خاصة، وتزداد هذه المتعة إذا كان الفوز مصحوب بطولة والجميع داخل الفريق اجتهد خلال الأيام الماضية".

واختتم منسي تصريحاته: "أشكر كل زملائي بالفريق على دعمهم لي خلال الفترة الماضية".

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز، على حساب النادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويذكر أن ناصر منسي، هو صاحب هدف تعادل الزمالك في اللقاء، قبل أن تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح ويتفوق الفارس الأبيض ويحرز اللقب.

أقرأ أيضاً:

ماذا قدمت صفقة الأهلي الصيفية أمام الزمالك في السوبر الأفريقي؟

"سواطير وإصابة 21 شخصا".. شغب واشتباكات في مباراة كرة قدم

"إنبي سيحصل على قرابة 2.5 مليون".. ماذا قدّم زياد كمال مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي؟