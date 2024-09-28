قلدوا احتفال نجوم الأهلي.. 60 صورة من احتفالات جمهور الزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت جماهير نادي الزمالك احتفالاتها من أمام مقر النادي، بعد الفوز والتتويج بلقب السوبر الأفريقي أمس الجمعة، على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي.

واحتشدت جماهير نادي الزمالك بكثافة أمام مقر الفارس الأبيض فى ميت عقبة، للاحتفال بحصد اللقب، بحضور الألاف من مشجعي الفارس الأبيض.

وكان نادي الزمالك تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره النادي الأهلي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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