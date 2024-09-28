لاعبو الأهلي يتوجهون إلى مكة لأداء مناسك العمرة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - صرح مصدر مطلع، بأن عددًا من لاعبي النادي الأهلي حصلوا على إذن من المدير الفني للفريق، مارسيل كولر لأداء مناسك العمرة.

وقال المصدر لمصراوي، إن مارسيل كولر منح اللاعبين إجازة سلبية لمدة سبعة أيام وذلك بعد عودتهم من مباراة السبور الإفريقي.

وتأتي الإجازة لهذه المد ة لعدم وجود أي ارتباطات في الفترة الأخيرة حتى موعد السوبر المصري للأبطال.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي في مباراة فاز فيها الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف.

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