بعد تصدره التريند.. مؤمن زكريا يتحدث عن مرضه ومتى شعر بأعراضه؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثار خبر العثور على سحر في أحد المقابر للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تعرض اللاعب لمرض نادر منذ سنوات، حيث تم العثور على بعض الأوراق تحمل اسم وسورة نجم الأهلي السابق، مما يشير إلى تعرضه لسحر.

ويعاني مؤمن زكريا من الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر لا يصيب سوى شخص واحد من بين كل 2 مليون شخص.

ويعد مرض التصلب الجانبي الضموري، من الأمراض النادرة التي لا يصاب بها سوى شخص من بين كل 2 مليون شخص، وهذا المرض ينتقل من العضلات إلى الأعصاب.

وهذا المرض معروف بأنه سريع الانتشار في جسم الإنسان، يؤثر على جسم الإنسان بشكل كبير وجميع حواسة، حتى أن الأمر قد يفقد المريض القدرة على النطق.

وكان مؤمن زكريا تحدث في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "دي إم سي" عن تفاصيل مرضه وقال: "أقوم بعلاج طبيعي، لتقوية كل عضلات جسمي، لعدم وجود خمول في العضلات".

وأضاف: "أزمة مرض، علمني الكثير من الأمور أبرزها الصبر والهدوء، والأهم الرضا".

وتابع: "أتناول بعض الأدوية والفيتامينات والمثبتات أيضاً، لعدم تدهور الحالة الصحية، ولكنه مجرد مثبت أو مسكن للحالة وليس علاج مباشر".

وواصل: "بدأت أشعر بأعراض المرض تدريجياً، من خلال ضعفي في أداء التدريبات في النادي ومجهودي بدأ يقل تدريجياً".

واختتم زكريا تصريحاته: "وعند إجراء بعض الفحوصات الطبية في إنجلترا أخبروني أنني يمكنني استكمال ممارسة كرة القدم، لكن عند عمل الفحوصات مرة آخرى بأحد المستشفيات في أمريكا، أخبروني بضرورة توقفي عن ممارسة كرة القدم".

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