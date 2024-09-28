"عمل في حذاء الونش والجوهري في تصفيات 2002".. كيف تحدث نجوم كرة القدم عن السحر في الملاعب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اهتز الوسط الرياضي المصري بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الحديث عن العثور على ورقة بأحد المقابر تحمل اسم وصورة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، مما يشير إلى إجراء بعض أعمال السحر للاعب.

وكان عمر الدرديري رئيس المنظومة الإعلامية السابق بنادي الزمالك، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، العثور على سحر ل مؤمن زكريا في إحدى المقابر".

ويعاني مؤمن زكريا من الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر لا يصيب سوى شخص واحد من بين كل 2 مليون شخص، مما أبعده عن ممارسة كرة القدم منذ عام 2019.

وعلى الرغم من كل ما تم إثارته خلال الساعات الماضية، حول وجود سحر للاعب الأهلي السابق، إلا أنه لم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل مؤمن زكريا أو أي شخص من أفراد أسرته.

وأعادت قصة مؤمن زكريا إلى الأذهان، العديد من تصريحات الكثير من نجوم ومسؤولين كرة القدم حول أعمال السحر، الذي يتعرضون لها في الملاعب.

ومن أبرز التصريحات التي أثارت الكثير من الجدل وتتعلق بنجوم كرة القدم، كان تصريح نجم منتخب مصر ونادي توتنهام الإنجليزي السابق، أحمد حسام ميدو: "خلال مواجهة منتخب المغرب في تصفيات كأس العالم عام 2002، كنا نلاعب منتخب المغرب وتعرضنا للهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل".

وأضاف: "في هذا الوقت طلب الكابتن محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب أنذاك شخص لفك السحر، خلال هذه المباراة تفاجئنا بأن هناك شخص معنا على الطائرة ولا نعلم من هو، قام الكابتن محمود الجوهري بطلبي أنا ونادر السيد حارس المنتخب في ذلك الوقت للذهاب إلى غرفته قبل المباراة بيومين، وقال لي الاستاذ جمال سوف يقرأ عليك بعض الأمور، لأننا شكين في بعض الأمور".

كما تحدث عماد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، على أن سبب إصابات محمود الونش المتكررة هو وجود أعمال السحر، حيث قال في تصريحات تليفزيونية سابق: "وجدنا في حذاء محمود حمدي الونش عمل سحر، جعله يتعرض للإصابات بشكل متكرر".

وتابع: "هناك غير الونش الكثير من اللاعبين يظهر تأثرهم بالسحر فى بعض الأوقات".

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