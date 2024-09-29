الخليج 365 يكشف حقيقة وجود "خنافة" بين أفشة وإمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع لمصراوي، حقيقة وجود "خناقة" أو أي خلافات بين لاعبي الفريق، محمد مجدي أفشة وإمام عاشور بعد الهزيمة من الزمالك وخسارة كأس السوبر الإفريقي.

وقال المصدر، إن ما حدث بين أفشة وإمام عاشور مجرد عتاب، بسبب رد الثاني على جمهور نادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد تعادل إيجابيًا بهدف مقابل هدف مع النادي الأهلي، وفاز في ركلات الترجيح وتوج ببطولة السوبر الإفريقي 2024.

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