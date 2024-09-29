مصدر يكشف موقف الأهلي من معاقبة عمر كمال وربيعة بعد احتفالات السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - صرح مصدر مطلع بالنادي الأهلي، بأن هناك اتجاهًا داخل إدارة القلعة الحمراء لمعاقبة لاعبي الفريق عمر كمال ورامي ربيعة لما صدر منها أثناء تنفيذ ركلات الترجيح في مباراة كأس السوبر ضد نادي الزمالك.

وقال المصدر، إنه العقوبة الإضافة التي يتوقع توقيعها ضد اللاعبين، عمر كمال ورامي ربيعة، ستتوقف قيمتها على تقرير سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وكان عمر كمال ورامي ربيعة قد احتفلا بإشارة "النوم" بعد تنفيذ ركلات الترجيح في مرمى محمد عواد حارس الزمالك.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة السوبر الإفريقي 2024 بعد الفوز بركلات الترجيح على النادي الأهلي.

انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

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