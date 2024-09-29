شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: جمهور الزمالك الأفضل فى أفريقيا والفوز بالسوبر رائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناصر منسى مهاجم الزمالك لـ"الخليج 365"، إن شعور الفوز بالسوبر الأفريقى على حساب الأهلى رائع للغاية، مضيفا أن جمهور الزمالك الأفضل فى أفريقيا لأنه لا يتخلى عن الفريق.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

واستغرقت رحلة الطيران من الرياض إلى القاهرة حوالي ساعتين ونصف الساعة تقريباً.

وتُوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.