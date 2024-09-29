شكرا لقرائتكم خبر عن طبيعة إصابة محمد هانى مع الأهلى بعد السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد هاني لاعب الأهلي إصابته بجزع في أربطة الركبة خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، خاصة مع وجود ورم حول الركبة وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى الجهاز الطبي.

وتخوف الجهاز الطبي بالأهلي من إصابة محمد هاني مدافع الفريق خشية من إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي ولكن الأشعة جاءت مطمئنة إلى حد ما، ولكن سيخضع اللاعب لفحص طبي جديد اليوم الأحد بعد زوال الورم نهائيا لتحديد الموقف النهائي للاعب.

على صعيد متصل، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق راحة 5 أيام عقب خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس، الجمعة، باستاد المملكة آرينا بالرياض.

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء راحة الخمسة أيام الاستعداد للارتباطات المقبلة، يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى أنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.