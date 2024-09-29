الامارات | كلباء يبصم على فوزه الأول في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق كلباء أول انتصاراته هذا الموسم بتغلبه على خورفكان بهدفين دون ردّ، أمس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين. ولم تشهد المباراة الكثير من الهجمات على مدار الشوطين، إلا أنها اتسمت بالخطورة، إذ أضاع الإيراني مهدي قائدي أولى فرص اللقاء من انفراد بالمرمى، إذ أبعد حارس خورفكان أحمد الحوسني الكرة بقدمه «19».

وحضرت أخطر فرص اللقاء حينما وصلت كرة على طبق من ذهب إلى لاعب خورفكان لورنيسي، وهو على بُعد خطوات قليلة من المرمى، ليُسدد في العارضة قبل أن ترتد إلى أيمن رشوق، الذي غمزها برأسه فوق العارضة «29».

ووقّع اللاعب الإيراني مهدي قائدي على الهدف الأول في الدقيقة 43، بتسديدة أرضية مباغتة من على مشارف الصندوق استقرت في الشباك.

وفي الشوط الثاني، اندفع لاعبو خورفكان بصورة كبيرة نحو مرمى كلباء سعياً لإدراك التعادل، ولكن معظم المحاولات تحطمت عند الدفاع «المُتكتل» من جانب الضيوف الذين بدا واضحاً اعتمادهم على الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال سرعات يوفيتش ومهدي قائدي على الأطراف، ما أرهق دفاع خورفكان.

وعزز الإيراني شهريار موغانلو تقدم «النمور» بتسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس نموذجية، مستفيداً من كرة عرضية أرسلها دانييل بيسا، ارتقى لها قبل المدافعين وغمزها في المرمى «74».