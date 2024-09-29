بينهم شيكابالا وعبد الله السعيد.. أفضل 10 صور لاحتفالات نجوم الزمالك بالسوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل لاعبو نادي الزمالك بالتتويج بالسوبر الإفريقي 2024 وذلك بعد هزيمة النادي الأهلي بركلات الترجيح.

انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، أحرز للأهلي وسام أبوعلي من ركلة جزاء وسجل تعادل الزمالك ناصر منسي.

وظهر لاعبو الزمالك بعد الفوز في لقطات احتفالية بكأس السوبر الإفريقي، منهم، شيكابالا وعبد الله السعيد وحسام عبد المجيد وأحمد سيد زيزو وناصر منسي، وحرص بعضهم على الرد على احتفال رامي ربيعة وعمر كمال أثناء تنفيذ ركلات الجزاء.

يمكمنك مشاهدة الصور الأفضل للاحتفالات في الألبوم بالأعلي..

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