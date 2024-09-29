صدمة قوية لناصر منسي من الزمالك بعد السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أحرز ناصر منسي هدف التعادل لنادي الزمالك في مرمى النادي الأهلي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ويتوج الأبيض بكأس السوبر الإفريقي.

احتفى جمهور الزمالك بناصر منسي الذي حصل على جائزة رجل المباراة، لكن إدارة نادي الزمالك قد اتفقت مع إدارة البنك الأهلي على بيع ناصر منسي، وفقا لما أكده أحد المصادر لمصراوي، وهو ما يشكل صدمة إثر انتهاء احتفالات التتويج بكأس السوبر الإفريقي.



وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع ناصر ماهر من البنك الأهلي في انتقالات يناير2023.

يذكر أن نادي الزمالك توج بالسوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه.

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