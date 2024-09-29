"قمة إنجليزية وديربي مدريد".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

يشهد جدول مباريات اليوم الأحد، إقامة مباراتين ببطولة الدوري الإنجليزي، بينهما مباراة من قمم الدوري الإنجليزي، عندما يلاقي يلاقي مان يونايتد نظيره توتنهام.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد إبسويتش تاون.. 4 عصراً.. "بي إن سبورتس 1".

مانشستر يونايتد ضد توتنهام.. 6.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد جيرونا.. 3 عصراً.. "بي إن سبورتس 3".

أتليتك بلباو ضد إشبيلية.. 5.15 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

ريال بيتيس ضد إسبانيول.. 7.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

الدوري الإيطالي

تورينو ضد لاتسيو.. 1.30 ظهراً.. "أبو ظبي الرياضية".

روما ضد فينيسيا.. 4 عصراً.. "أبو ظبي الرياضية".

إمبولي ضد فيرونتينا.. 7 مساءً.. "أبو ظبي الرياضية".

نابولي ضد مونزا.. 9.45 دقيقة مساءً.. "أبو ظبي الرياضية".

الدوري الألماني

فرانكفورت ضد هولشتاين.. 3.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 5".

هوفنهايم ضد فيردر بريمن.. 6.30 مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

الدوري الفرنسي

نانت ضد سانت إيتيان.. 6 مساءً.. "بي إن سبورتس 2".

أنجيه ضد ريمس.. 6 مساءً.. "بي إن سبورتس 6".

ستراسبورج ضد مارسيليا.. 9.45 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء ضد الرياض.. 6.25 دقيقة مساءً.. "SSC Extra 2".

التعاون ضد الاتفاق.. 9 مساءً.. "SSC Extra 1".

الشباب ضد الرائد.. 9 مساءً.. "SSC Extra 1".

أقرأ أيضاً:

ماذا قدمت صفقة الأهلي الصيفية أمام الزمالك في السوبر الأفريقي؟

"سواطير وإصابة 21 شخصا".. شغب واشتباكات في مباراة كرة قدم

"إنبي سيحصل على قرابة 2.5 مليون".. ماذا قدّم زياد كمال مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي؟