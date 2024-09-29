"إمام تدخل".. محمد عواد يكشف تفاصيل جديدة عن ركلة جزاء وسام أبو علي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك كواليس ركلة الجزاء التي سددها وسام أبو علي لاعب الأهلي في الشوط الأول من مباراة السوبر الإفريقي، وذلك أثناء ظهوره في برنامج "معلب أون" المذاع على قناة "أون تايم سبورت".

قال عواد: "كان الاعتراض إن في ناس شايفه إنها مش ضربة جزاء، ومعترضة، ورجعنا الملعب تاني، حسينا ممكن المباراة ممكن تروح في اتجاه تاني"

وأضاف: كان بيتكلم معايا لاعيبة الأهلي هتسدد فين، لكن ضربة الجزاء بتعتمد على حالة اللعيب، ووسام أول مرة يشوط في الزاوية دي".

واختتم: "إمام تكلم معاه على جنب وعرفت إنه هيعمل حاجة جديدة، وفضلت واقف لحد آخر لحظة، وأخدت بالي من كلام إمام مع وسام أبو علي، وحسيت إنه هياخد قرار جديد، لكن كان لازم آخد قرار وتحركت على آخر لحظة يعني".

تعادل النادي الأهلي مع نادي الزمالك بهدف مقابل هدف في وقت المباراة الأصلي، وفاز الزمالك بركلات الترجيح ليتوج بطلا لكأس السوبر الإفريقي.

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