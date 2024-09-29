أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد على لقطات احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، وذلك أثناء ظهوره في برنامج "ملعب أون" المذاع عبر فضائية "أون سبورت".

وقال عواد: "مشفتهاش خالص، مش بنكون مركز وقت ضربات الجزاء، شفتها بعد الماتش، الجهاز كان مديني إزازة عليها زوايات تسديد لاعبي الأهلي، لكن رفضت أخدها، بحب اشتغل بإحساسي وقت ضربات الجزاء".

وكان رامي ربيعة وعمر كمال قد احتفلا بإشارات "النوم" أثناء تنفيذ ركلات الجزاء أمام الزمالك

وانتهت ركلات الترجيح بفوز الزمالك ليتوج بطلا لكأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي

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