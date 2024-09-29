شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى نجم الوكرة القطري يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"30" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل حمدى فتحى نجم خط وسط الوكرة القطري ومنتخب مصر اليوم، الأحد، بعيد ميلاده الـ30، فهو من مواليد 29 سبتمبر 1994، ويعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفراعنة بالسنوات الأخيرة.

لعب حمدى فتحى 151 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 10953 دقيقة، وسجل 14 هدف وصنع تسعة أخرى وتلقى 26 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى ثلاثة مرات وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين.

بتلك الأرقام الجيدة لحمدى فتحى أصبح بين يوم وليلة عمودا أساسيا للنادى الأهلى ومنتخب مصر لينتقل للوكرة القطري ويواصل رحلة التألق فى الخليج.

بدأ حمدى فتحى مسيرته مع الساحرة المستديرة بقميص فريق ألعاب دمنهور فى موسم 2014 / 2015 عندما كان الفريق يلعب فى الدورى الممتاز ثم انتقل لصفوف نادى إنبى ثم انضم لصفوف بتروجيت ليقدم موسم أكثر من رائع، حيث إنه شارك فى 29 مباراة بواقع 27 فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر وسجل خلالهى هدفين ليعود بعد نهاية الموسم لصفوف إنبى مرة أخرى.

وفى موسم 2018 قدم فتحى موسم جيد للغاية مع فريق إنبى وشارك فى 29 مباراة مع الفريق فى بطولة الدورى سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين ليخطف أعين مسئولى النادى الاهلى الذى حاولوا التعاقد معه بعد نهاية الموسم، إلا أن مسئولي الفريق البترولي رفضوا رحيله.

وفي الدور الأول من موسم 2019 استمر فتحي في تقديم أداءه الجيد مع إنبى، حيث إنه شارك فى 17 مباراة بقميص الفريق بواقع 16 في بطولة الدوري وأخرى فى كأس مصر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين آخرين، ليحاول النادى الأهلى ضمه مرة أخرى فى فترة الانتقالات الشتوية وهو ما نجح فيه أخيرًا.

وقدم حمدى فتحى مستوى رائعا مع الفريق الأول بالأهلى حيث شارك اللاعب فى أغلب مباريات الفريق مع الأوروجواني مارتن لاسارتي وكان أحد أهم لاعبيه، كما حجز لاعب الوسط لنفسه مكانًا في تشكيل الفريق فى عهد السويسري رينيه فايلر المدير الفني ثم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى واخيراً السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الحالى.