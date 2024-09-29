شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان كولر.. تغييرات واسعة فى تشكيل الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 06:00 ص

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على إجراء تغييرات واسعة على التشكيل الأساسى لفريقه فى المباريات المقبلة بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى.

ويرى كولر أن فكرة ضمان أى لاعب لمركزه بالفريق تسبب فى حالة الاستهتار التى ظهر بها أغلب اللاعبين فى مباراة الزمالك ما يتطلب تدخلا سريعاً لعودة الأمور لنصابها الطبيعى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة بالمباريات المقبلة لبعض اللاعبين الذين أثبتوا أحقيتهم فى التواجد بالتشكيل الأساسى، وعلى رأسهم مصطفى شوبير ومحمد مجدى أفشة وأشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

وقررت إدارة الأهلى توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3 في اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالسعودية بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

تأتى تلك العقوبات وفقا للائحة الفريق التى تنص على خصم مبالغ مالية حال خسارة أى بطولة، مثلما يحصل اللاعبون على مكافآت مالية حال الحصول على البطولات.

يأتي ذلك في ظل وجود رغبة لدى مجلس الإدارة بضبط الفريق مع بداية الموسم حتى لا يخسر مُجددًا أي بطولات أخرى.

وفرط النادي الأهلي في فرصة ثمينة لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة السوبر الأفريقي عبر التاريخ، وذلك بعدما توقف رصيد ألقابه بالبطولة القارية عند 8 ألقاب فقط.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة لقاء السوبر الافريقى من أجل بدء الاستعداد للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر سواء على صعيد بطولة السوبر المصري أو إنطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.