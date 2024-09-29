شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مكافآت خاصة للاعبين بعد التتويج بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلى، والفوز بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد المملكة أرينا في السعودية.

ووعد مجلس الإدارة اللاعبين بصرف مكافاة خاصة لكل لاعب بعد هذا الإنجاز الكبير، خاصة أن البطولة كان يبحث عنها الزمالك لإعادة التوازن للنادى والفريق قبل دخول الموسم الجديد، والمشاركة في كأس السوبر المحلى.

وكان زيزو لاعب الزمالك علق على تتويج الفريق بلقب السوبر الأفريقي وكتب على حسابه على منصة تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بعد توفيق من الله أولاً، كل مرة بلبس فيها تيشرت نادي الزمالك بحس بالفخر، الفخر بارتداء تيشرت نادي عنده أوفي وأعظم جمهور فى الدنيا، جمهور يعلم العالم معنى كلمة وفاء معنى كلمة انتماء لكيان مهما كانت نتائجه".

وأضاف: "سيبقى جمهور الزمالك هو السبب الرئيسي في استمرار كيان الزمالك فى القمة اسما ومكانا وقيمة، شكرا ليكم، شكرا على كل بطولة دخلت النادي عشان أنتو السبب فيها، شكرا لوجدكوا عشان الكورة ملهاش طعم من غيركم، شكرا لإعطائي الشرف والفخر الأبدى إني كنت واحد منكو في يوم من الأيام".

وتابع: "أنا بحبكوا جدا وبفرح لفرحكو وبتقهر لزعلكو، مبروك ليكم بطولة أنتو أكتر ناس تستحقوها، مبروك لزمالكنا العظيم، مبروك للعيبة العظيمة على الكفاح والجهد وكل نقطة عرق نزلت منكم، وشكرا للجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة وإن شاء الله مزيد من توفيق الله والبطولات، فالشهور والسنوات القادمة، مش هتمشي في يوم لوحدك احنا طول العمر جنبك، ناس كتير بتموت فى حبك يا يا يا زمااالك".