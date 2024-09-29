شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد فتح ملف الصفقات بعد التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد مسئولو الزمالك فتح ملف الصفقات مرة أخرى، بعدما تم تجميده بشكل مؤقت لحين الانتهاء من خوض مباراة السوبر الأفريقي، ويعمل مجلس إدارة الزمالك فى الأيام المقبلة على إتمام التعاقد مع أكثر من لاعب لتدعيم المراكز التي تحتاج لتدعيم قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية وانطلاق مسابقة الدورى الجديد.

ومن المنتظر أن يتعاقد الزمالك مع مدافع محلى، فى ظل رغبة البرتغالى جوزيه جوميز في تدعيم هذا المركز بلاعب أو اثنين مميزين، بجانب عودة محمود حمدى الونش من الإصابة بالرباط الصليبي، كما سيتم التعاقد مع لاعب وسط مدافع أجنبى لتأمين هذا المركز، خاصة بعدما استشعر الزمالك الخطورة بعد تعرض نبيل عماد دونجا للإصابة قبل السوبر وكان على وشك عدم المشاركة في المباراة.

ويحصل الزمالك على 500 ألف دولار مكافأة بطل السوبر، بينما يحصل الأهلي وصيف البطولة على 250 ألف دولار بعد مباراة اليوم بين قطبي الكرة المصرية.

توّج فريق الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي ضربات الجزاء الترجيحية 4-3 عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، باستاد المملكة أرينا بالرياض بالتعادل بهدف لمثله.