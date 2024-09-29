شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فرج لـ"الخليج 365": أشكر جمهور الزمالك على الدعم بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

وجه الفلسطينى عمر فرج ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقى الجمعة الماضي.

وأكد عمر فرج لليوم السابع بعد وصوله للقاهرة برفقة البعثة البيضاء قادماً من السعودية بعد خوض السوبر، أنه يشكر جماهير القلعة البيضاء على دعم ومساندة الفريق الأبيض، خلال مباراة السوبر الأفريقى حتى التتويج باللقب.

وتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد الفوز على الأهلى فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، في نهائي كأس السوبر الأفريقى باستاد المملكة أرينا فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

على الصعيد القاري، حقق نادي الزمالك 15 لقبًا قاريًا، حيث فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، ويحمل الزمالك الرقم القياسي المصري في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بفوزه بالبطولة مرتين، كما فاز ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي 5 مرات، وحصل على بطولة الكأس الأفروآسيوية مرتين.