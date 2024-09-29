شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لميكالى وجهازه الجديد فى منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة جمعت البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مع جهازه الجديد الذى سيتولى المهمة خلال الساعات المقبلة بعد توقيع العقود.

ويترقب اتحاد الكرة الاجتماع مع البرازيلى روجيريو ميكالى، خلال الساعات المقبلة، لتوقيع عقود تدريبه لـ منتخب الشباب مواليد 2005، وكشف محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة أنه تم الانتهاء من كتابة وتجهيز عقد البرازيلي روجيريو ميكالي مع منتخب 2005، وسيتم توقيع العقد بمجرد وصول المدرب البرازيلي للقاهرة.

وأكد الماشطة أن ميكالي مدرب كبير وقدم نموذجا مبهرا للمنتخبات الوطنية، وتعيينه مدربا لمنتخب الشباب يتوافق مع رؤية اتحاد الكرة لبناء مشروع كروي.

ويصطحب روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب الشباب الجديد 4 مساعدين أجانب فى جهازه بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وهم مدرب عام ومحلل أداء ومعد بدنى ومدرب حراس مرمى.

وتوصل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام لاتفاق نهائى مع البرازيلى روجيريو ميكالى لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات مقبلة بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك فى ضوء خطة ومشروع مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم لإعداد وتجهيز منتخب أولمبي على أعلى مستوى للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وتحقيق طموحات الجماهير المصرية فى حصد ميدالية أولمبية.