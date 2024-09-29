بمشاركة الأهلي.. «فيفا» يكشف عن ملاعب كأس العالم للأندية 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تفاصيل جديدة تخص النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، في نظامها الجديد والتي ستنطلق العام المقبل.

وتشهد الولايات المتحدة إقامة النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، في شكله الجديد، بمشاركة 32 فريقًا.

ويتواجد الأهلي ضمن الفرق المُشاركة في تلك البطولة، والتي ستُقام في الفترة بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل، مع العلم أن القرعة ستتم في شهر ديسمبر من هذا العام.

ويُعد الأهلي أحد الفرق الأربعة التي تمثل قارة إفريقيا في تلك البطولة، إلى جانب الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وتتضمن تلك البطولة كذلك 4 فرق آسيوية، 12 ناديًا من قارة أوروبا، 4 فرق من الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، فريق من أوقيانوسيا، 6 فرق من أمريكا الجنوبية، إلى جانب فريق يمثل البلد المضيف.

وضمن 30 فريقًا تأهلهم إلى البطولة المرموقة، حيث يتبقى مقعدين فقط في الوقت الحالي.

وسيتم تقسيم الـ32 فريقًا، في البطولة، على 8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل صاحب الصدارة والوصافة في كل مجموعة إلى دور الـ16.

وستكون مرحلة خروج المغلوب، من دور الـ16 إلى النهائي، مكونة من مباراة واحدة، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.

وكشف فيفا، في بيان رسمي اليوم الأحد عن الملاعب التي ستشهد استضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، في ثوبها الجديد.

ووفقًا لما جاء عبر البيان، فإن 12 ملعبًا سيستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025، والبالغ عددها 63 مباراة.

وستقام المباريات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وستكون المباراة النهائية في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، على بعد خمسة أميال من مدينة نيويورك.

ملاعب كأس العالم للأندية 2025

ملعب مرسيدس بنز.

ملعب بنك أمريكا.

ملعب تي كيو إل.

ملعب روز بول.

ملعب هارد روك.

ملعب جيوديس بارك.

ملعب ميتلايف.

ملعب كامبينج وورلد.

ملعب إنتر أند كو.

ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

ملعب لومن فيلد.

ملعب أودي فيلد.