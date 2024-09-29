شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تفكير حسام حسن فى استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدربـ منتخب مصر سبب تفكير حسام حسن المدير الفنى للفراعنة فى استبعاد إمام عاشور لاعب الأهلى من المعسكر المقبل، الذى يشهد مباراتى موريتانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وقال المصدر، إن هناك تحفظا من جانب الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن منذ فترة على تراجع مستوى إمام عاشور ورعونته فى الأداء، وهو ما جعل الجهاز الفنى للمنتخب يفكر فى استدعاء بديل له.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

كما تأكدت عودة محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل، بعدما غاب عن المعسكر الماضى بسبب رغبته في البقاء مع ناديه الذى انضم إليه قبل معسكر المنتخب بأيام قليلة.