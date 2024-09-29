الفيحاء والرياض.. موعد المباراة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الفيحاء نظيره الرياض، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ويلتقي فريق الفيحاء أمام نظيره الرياض في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء، عبر شبكة قنوات SCC.

ويأمل البرتقالي تحقيق انتصاره الثاني أمام الفريق العاصمي، الذي أسقطه 3ـ1 الموسم الماضي ذهابًا، وتعادل معه 1ـ1 إيابًا.

ويدخل الفيحاء، متذيلا جدول ترتيب بطولة دوري روشن السعودي، بمعنويات عالية بعد انتصاره، الإثنين الماضي، على الباطن برباعيةٍ مقابل لا شيء في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يخوض الرياض المواجهة منتشيًا بالفوز على الصفا 3ـ1، في البطولة ذاتها، الأربعاء الماضي.