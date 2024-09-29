آخر تطورات إصابة ثنائي الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت العديد من الأخبار التى تناولتها الصحف السعودية، عن آخر تطورات إصابة الثنائي علي البليهي وحسان تمبكتي، مدافعي فريق الهلال الأول لكرة القدم.

ووفقا لما تناولته صحيفة "الرياضية السعودية"، أن إصابة البليهي جاءت لحظة تسجيله هدف الهلال الثالث أواخر الشوط الأول، واستُبدل بزميله تمبكتي، الذي دامت مشاركته حتى الدقيقة 74 فقط، وخرج اضطراريًّا بعد سقوطه على الكتف.

حسان تمبكتي

على البليهي

وأوضحت الصحيفة أن إصابة الثنائي البليهي وتمبكتي عادية وسيخضعان لبعض الفحوصات الطبية.

وأكدت أن البليهي تعرض للإصابة في ركبة، فيما يعاني تمبكتي من الاصابة على مستوى الكتف.

وستحسم نتيجة الفحوصات إمكانية مشاركتهما من عدمها أمام الشرطة العراقي، الثلاثاء المقبل، ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسم الأزرق مباراته مع الخلود، التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.