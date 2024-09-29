فيفا يوقف إيمليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف إيمليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين لمباراتين.

وقال “فيفا” في بيان رسمي أن إيميليانو مارتينيز خالف المادة رقم 13 لقانون الانضباط والمتعلقة بلقيام بسلوك عدواني، خلال مشاركته في مباراتي تشيلي وكولومبيا مطلع شهر سبتمبر الحالي في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقام مارتينيز ببعض الحركات الخارجة خلال المباراتين، حيث احتفل الحارس الأرجنتيني خلال مباراة تشيلي والتي كانت أول مباراة للمنتخب بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا بطريقة خارجة وهو يحمل كأس البطولة.

وتعدى مارتينيز في المباراة التالية على إحدى الكاميرات التليفزيونية في الملعب بعد خسارة الأرجنتين.

الاتحاد الأرجنتيني يرد على قرار فيفا

على الجانب الآخر رد الاتحاد الأرجنتيني على قرارات لجنة الانضباط في الفيفا ببيان مقتضب أكد خلاله أن ايميلانو مارتينيز يتحمل بمفرده مسؤولية سلوكه الخاطئ ومخالفة قواعد اللعب النظيف، إلا أنه لا يتفق مع قرار لجنة الانضباط بإيقافه.