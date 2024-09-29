موعد مباراة الزمالك مع فيزبريم بسوبر جلوب لليد والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فيزبريم المجري في اليوم الثالث من منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وتُقام المباراة عند الخامسة من مساء اليوم الأحد على صالة العاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ من المقرر أن تُنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويقع الزمالك على رأس المجموعة الأولى بالبطولة التي تضم ناديي فيزبريم المجري وتوباتي البرازيلي.

واستهل فريق الزمالك مشواره بالبطولة بالفوز على توباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 30-25 في اليوم الأول، بينما فاز فريق فيزبريم على توباتي باليوم الثاني بنتيجة 43-17.

وتقام البطولة بنظام الدور الواحد بمنافسات الدور التمهيدي؛ إذ يتأهل متصدر كل مجموعة بجانب صاحب أفضل مركز الثاني بالمجموعات الثلاث إلى دور نصف النهائي.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل.

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