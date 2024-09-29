أول رد من محمود الخطيب بعد خسارة الأهلي كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن أول رد فعل من رئيس مجلس إدارة ناديهم، محمود الخطيب بعد خسارة فريقه لكأس السوبر الأفريقي على يد الزمالك.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن محمود الخطيب سيعقد اجتماعاً مع لجنة التخطيط بالنادي مساء اليوم؛ لمناقشة أسباب خسارة بطولة السوبر الإفريقي.

وأوضح المصدر أن الاجتماع سيشهد كذلك مناقشة آخر الترتيبات لمشاركة الفريق بالنسخة المقبلة من بطولة السوبر المحلي بجانب مباراة العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال للأندية.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس السوبر المحلي خلال الفترة ما بين 20 إلى 24 أكتوبر المقبل بمشاركة أربعة فرق، وهم: الأهلي (بطل الدوري) - بيراميدز (بطل كأس مصر) - سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة) - الزمالك (الكارت الذهبي).

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