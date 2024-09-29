مصدر يوضح لمصراوي سبب عدم حضور كولر جلسة الخطيب لمناقشة أسباب خسارة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن سبب عدم حضور المدير الفني السويسري لفريق الأهلي مارسيل كولر للجلسة التي سيعقدها رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء محمود الخطيب مع لجنة التخطيط لمنافشة أسباب خسارة السوبر الأفريقي.

وخسر الأهلي بطولة السوبر الأفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 على يد نظيره الزمالك بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضية بالعاصمة السعودية الرياض في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إلى أن سبب عدم حضور كولر هو سفره عقب مباراة السوبر الأفريقي إلى بلاده؛ للحصول على قسط من الراحة قبل المنافسات المقبلة.

ويستعد فريق الأهلي للمشاركة منافسات بطولة كأس السوبر المحلي خلال الفترة ما بين 20 إلى 24 أكتوبر المقبل.

وتُقام البطولة في دولة الإمارات بمشاركة أربعة فرق، وهم: الأهلي (بطل الدوري) - بيراميدز (بطل كأس مصر) - سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة) - الزمالك (الكارت الذهبي).

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