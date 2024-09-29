"السادسة للفريق".. وصول صفقة الزمالك الجديدة لتوقيع العقود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن وصول مدافع أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي، جيفرسون كوستا إلى القاهرة تمهيدًا لتوقيع عقوده مع القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن اللاعب صاحب الـ 19 عامًا سيخضع لفحص طبي قبل أن يتم توقيع عقود انضمامه للزمالك لمدة 4 سنوات كما تم الاتفاق عليه قبل قدومه.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك سيُقيد اللاعب الذي يحمل جنسية غينيا بيساو كلاعب تحت السن في قائمته للموسم 2024/2025.

وتُعد هذه هي الصفقة السادسة للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع: المغربي محمود بنتايك، محمد حمدي، الفلسطيني عمر فرج، البولندي كونراد ميشالاك، السنغالي سيدي نداي ـ الذي تم قيده كلاعب تحت السن ـ.

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