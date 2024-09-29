هل قصد ناصر منسي الرد باحتفاله على رامي ربيعة وعمر كمال؟.. اللاعب يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث لاعب الزمالك ناصر منسي عن سبب احتفاله بالطريقة التي احتفل بها لاعبي الأهلي رامي ربيعة وعمر كمال بعد تسديد ركلتي الترجيح الأولى والثانية بمرمى فريقه بنجاح خلال منافسات السوبر الأفريقي.

وقال منسي، في تصريحات لقناة إم بي سي مصر مساء السبت:"لم أرد باحتفالي على أحد كل ما في الأمر أنني قررت أن أقوم بهذا الأمر".

ووجه لاعب الزمالك الشكر لأسرته وأصدقائه على مساندتهم له، مقدمًا وعداً لجماهير ناديه بحصد المزيد من البطولات خلال الموسم الجديد 2024/2025.

وأتم اللاعب صاحب الـ 26 عاماً تصريحاته بالتنويه إلى أنه كان يشعر أنه سيُشارك بالمباراة وأنه سيُسجل هدفًا، مضيفاً:"شيكابالا أخبرني قبل دخولي أنني سوف أسجل".

وحلّ منسي بديلاً في مباراة الزمالك والأهلي بالسوبر الأفريقي ليُسجل هدف التعادل بعد دقيقة من مشاركته وكذلك تسجيله بنجاح ركلة ترجيح حين احتكم الفريقان لركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بهدف لكل فريق.

اقرأ أيضًا:

أول رد من محمود الخطيب بعد خسارة الأهلي كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك

"براتب فلكي".. تقرر يكشف اقتراب رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

هل يعود أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك في يناير؟.. طبيب النادي يرد