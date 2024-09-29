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3 أندية عربية ونجم عالمي هنأوا الزمالك بالتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى نادي الزمالك 3 مباركات على تتويجه بلقب السوبر الأفريقي من أندية عربية بجانب تهنأة من النجم البرازيلي المعتزل كاكا الذي تواجد بأحد الاستديوهات التحليلية للمباراة.

ونشر كاكا تصميمًا يضم فريق الزمالك، عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story، مدوناً:"مبروك للزمالك".

وكذلك هنأت أندية: الشباب السعودي، الهلال السوداني والوداد المغربي.

وفاز فريق الزمالك بكأس السوبر الأفريقي على حساب نظيره الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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