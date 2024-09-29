شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام برشلونة فى كأس العالم للأندية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام برشلونة مساء اليوم، الأحد، فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

موعد مباراة الأهلى وبرشلونة

مباراة الأهلي وبرشلونة تقام فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، وتذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس.

وتفوق القطبان فى ضربة البداية بالبطولة، حيث فاز الأهلى على سيدنى الأسترالي الجمعة بنتيجة 49-15، بينما فاز الزمالك على توباتى البرازيلى 30-25.

وأقيم حفل الافتتاح مساء أمس، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى والزمالك وسط فقرات مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.