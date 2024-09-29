شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تونس يضم سيف الجزيرى للقائمة الأولية لمعسكر جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل منتخب تونس طلبا لنادى الزمالك لاستدعاء الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول للقائمة الأولية لمعسكر نسور قرطاج المقبل.

ويستعد منتخب تونس لانطلاق معسكر استعدادًا لمواجهتى منتخب جزر القمر فى الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان سيف الدين الجزيري أعلن الاستمرار مع الفريق الأبيض بعد حل أزمته الأخيرة والمتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة.

وكتب سيف الجزيري عبر استوري صفحته الشخصية على موقع انستجرام: "شكرا مجلس إدارة نادي الزمالك المحترمين، شكراً حازم فتوح وإبراهيم عبد الله، شكرا جماهير نادي الزمالك العظيمة، دعمكم لي ومحبتكم كنز لا يقدر بثمن، مستمرين معا لمزيد من البطولات والإنجازات لنادي الزمالك العظيم.. عاش نادي الزمالك".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.