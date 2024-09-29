شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على مشاركة أشرف داري فى دفاع الأهلى بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على ظهور المغربى أشرف داري فى دفاع المارد الأحمر خلال مباريات السوبر المصري المقبلة.

ورغم انتظام أشرف داري فى تدريبات الأهلى الجماعية بحثاً عن الظهور الأول مع المارد الأحمر بعد غيابه عن مباراتى جورماهيا الكينى ولقاء الزمالك بالسوبر الافريقى، إلا أن كولر فضل منح اللاعب مزيداً من الوقت للتأكد من تخلصه من آثار الإصابة، بجانب انسجامه مع زملائه قبل مباريات السوبر المصري فى الامارات.

ويأتي تعاقد الأهلي مع داري، المتوج بدوري أبطال أفريقيا مع الوداد عام 2022، لتعويض انتقال المدافع محمد عبد المنعم المتوقع إلى نيس الفرنسي.

وكان أشرف داري قد تعرض للإصابة خلال وجوده مع المنتخب المغربي في فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر ليغيب عن مباراتى الاهلى أمام جورماهيا الكينى بدور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا ومباراة الزمالك بالسوبر الافريقى.

يستعد الأهلي لخوض تحد جديد، بعد انتهاء منافسات السوبر الأفريقي والذي توج به نادي الزمالك عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وتنطلق منافسات كأس السوبر المصري في الفترة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر المقبل بالإمارات.

ويشهد السوبر مشاركة 4 فرق هى، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا بطل كأس الرابطة، والزمالك ثالث مسابقة الدوري والحائز على الكارت الذهبي من رابطة الأندية للمشاركة في البطولة.

ويحمل النادي الأهلي لقب بطل كأس السوبر المصري عن النسخة الماضية، بعدما فاز في المباراة النهائية على مودرن سبورت بنتيجة 3-2.