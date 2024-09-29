الامارات | قرارات "غاضبة" من الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد أروقة النادي الأهلي المصري حالة من الاستنفار الشديد عقب الخسارة من الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، إذ تعكف لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب على اتخاذ العديد من القرارات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، لعودته مجدداً إلى طريق البطولات.

وكشفت مصادر قريبة الصلة من رئيس النادي محمود الخطيب لـ"الإمارات اليوم": "إن لجنة التخطيط بصدد استدعاء المدرب السويسري مارسيل كولر، عقب انتهاء الراحة السلبية لفريق الكرة، لمساءلته عن الأسباب التي وقفت وراء الأداء المتواضع الذي قدمه الأهلي في نهائي السوبر، والعقوبات التي بصدد توقيعها على اللاعبين بعد الخسارة من الزمالك".

ويتوقع أن يشهد الاجتماع صداما بين لجنة التخطيط والمدرب السويسري بشأن ملف المهاجم الأجنبي، والذي سيعاد فتحه من جديد خلال الاجتماع، إذ سبق ورشحت لجنة التخطيط ثلاثة مهاجمين أجانب ورفضهم كولر من قبل، إذ سيتم إخطار المدرب بحتمية الاختيار بين أحدهم للتعاقد معه قبل غلق فترة الانتقالات في الدوري المصري والمقررة بنهاية أكتوبر المقبل.

وأكدت المصادر أن "لجنة التخطيط بصدد تعيين مديراً جديداً للكرة على عكس رغبة كولر الذي يرفض هذا المنصب داخل الجهاز الفني والذي يترأسه، إذ سيتم ترشيح الثنائي علاء ميهوب ووليد صلاح الدين نجمي الأهلي السابقين للمفاضلة بينهما، فيما تم رفض فكرة عودة سيد عبد الحفيظ لهذا المنصب من جديد بعد الخلاف القائم بينه وبين محمود الخطيب".

وأشارت المصادر إلى "لجنة التخطيط وضعت كل السيناريوهات أمامها والمتعلقة برفض المدرب الانصياع لتلك القرارات ومن بينها إنهاء العلاقة معه والبحث عن مدرب جديد".