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شباب الأهلي ٢٠ عامًا يتفوق على الزمالك بدوري مرتبط اليد

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ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق شباب النادي لكرة اليد مواليد 2004 بالنادي الأهلي على الزمالك بعد أن حقق فوزا مهما على حساب الأبيض، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مسا  السبت على صالة الزمالك، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

شهدت المباراة أداء قويِّا من جانب الفريقين، وقدم خلالها لاعبو الأهلي مستوى مميزًا، لينجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 33-32.

وأشاد الجهاز الفني بما قدمه اللاعبون خلال المباراة من أداء فني وبدني، أسهم في تحقيق الفوز، وهو ما يمثل دافعا للاعبين من أجل تقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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