إدارة النصر تبدأ محادثات تجديد عقد كريستيانو رونالدو

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي قد فتحت ملف تجديد عقد قائد الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي في يونيو 2024.

وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2022 بعقد يمتد لموسمين ونصف.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق نيكولو شيرا عبر حسابه على منصة "إكس" أن مسؤولي النصر بدأوا المحادثات مع رونالدو بشأن تجديد العقد، وذلك في ظل رغبة اللاعب في المشاركة مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026. إذا تمت الموافقة على تجديد العقد، سيستمر رونالدو في الملاعب ويكون في وضع يؤهله للعب في البطولة.

وفي حال مشاركته في كأس العالم، سيكون رونالدو أول لاعب في التاريخ يخوض 6 نسخ من البطولة، حيث سبق له اللعب في نسخ 2006، 2010، 2014، 2018، و2022، ولكنه لم يحقق اللقب.

على صعيد الأداء، سجل رونالدو 64 هدفًا وصنع 17 هدفًا في 71 مباراة مع النصر في جميع البطولات. ورغم عدم تحقيقه أي ألقاب محلية أو آسيوية مع الفريق، إلا أنه حقق رقمًا قياسيًا بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين، حيث أحرز 35 هدفًا في الموسم الماضي.