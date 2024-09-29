شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 ألقاب أفريقية ابتسمت فيها ركلات الترجيح للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أضاف نادي الزمالك إنجازاً جديداً إلى سجل بطولات القلعة البيضاء، عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليواصل الفريق الأبيض حصد الألقاب الأفريقية بعد تتويجه خلال العام الجاري أيضاً بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي تبتسم فيها ركلات الترجيح للقلعة البيضاء في البطولات القارية، حيث سبق وتوج الزمالك بخمس بطولات قارية من خلال ركلات الترجيح جاءت كالتالي:

دوري أبطال أفريقيا 1986

حصد نادي الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب أفريكا سبورت الإيفواري، بعد تبادل الفوز 2-0، قبل أن يحسمها أبناء القلعة البيضاء بركلات الترجيح 4-2.

دوري أبطال أفريقيا 1993

تعادل فريق الزمالك مع أشانتي كوتوكو الغاني في لقاءي الذهاب والعودة سلبيا في دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفارس الأبيض البطولة بركلات الترجيح 7-6.

دوري أبطال أفريقيا 1996

استطاع الزمالك تجاوز عقبة شوتنج ستارز النيجيري في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوز كل فريق 2-1 في ملعبه، وتمكن الزمالك من تحقيق اللقب في النهاية بركلات الترجيح 4-3.

السوبر الأفريقي 1997

تمكن الزمالك من التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه على حساب المقاولون العرب، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وفاز الزمالك بركلات الترجيح 4-2.

الكونفدرالية الأفريقية 2019

حصد الزمالك لقب الكونفدرالية، لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، عقب تبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0، ليتمكن الزمالك من تحقيق اللقب بعد التفوق في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

السوبر الأفريقي 2024

توج نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، عقب الفوز على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.