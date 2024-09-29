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رابطة الدوري الإسباني توافق على طلب برشلونة بشأن تشيزني

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي للإعلان عن صفقة الحارس فويتشيك تشيزني، لتعويض غياب تير شتيجن، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاءت إصابة تير شتيجن في وتر الرضفي، مما يجعل اللاعب يبتعد عن الملاعب لما يقرب من 9 شهور.

وقام برشلونة بتقديم طلب لرابطة بتفعيل المادة 77 بشأن إلغاء 80% من راتب تير شتيجن، والسماح بتسجيل تشيزني، وفقًا لما أوضحه موقع "فوتبول إسبانيا".

وكشفت تقارير صحفية أن رابطة الليجا أبدت الموافقة على طلب برشلونة بشأن تسجيل تشيزني خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول على كافة المستندات الخاصة بإصابة الدولي الألماني.

وكان برشلونة قد تلقى هزيمة من نظيره أوساونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك بالأمس السبت.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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