بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة هاري كين في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تعرض مهاجمه الإنجليزي هاري كين لإصابة خلال مواجهة باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

وأوضح النادي البافاري في بيان رسمي اليوم الأحد أن كين تعرض لضربة في الكاحل، دون الكشف عن المدة التي سيغيب فيها اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عن الملاعب.

وكانت قمة الدوري الألماني والتي جمعت بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن أنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

ورغم التعادل، تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، فيما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثالث في سلم الترتيب، ويبقى منافسًا قويًا في الصراع على الصدارة.