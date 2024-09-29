مرموش في القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز آينتراخت فرانكفورت على نظيره هولشتاين كيل في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وسجل المحترف المصري عمر مروش هدفين في فوز فرانكفورت على هولشتاين، في الدقيقة 25 و65.

وبهذا الهدف رفع مرموش رصيد أهداف في الدوري الألماني إلى 6 أهداف في صدارة جدول ترتيب الدوري، متفوقا على هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني حتى الآن

1.عمر مرموش - 6 أهداف

2.هاري كين - 5 أهداف

3.فلوريان فيرتز - 4 أهداف

4.أندري كراماريتش - 4 أهداف

5.شوتو ماتشينو - 4 أهداف