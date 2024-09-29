هقدم بلاغ وأنا معرفش أروح البساتين لوحدي.. تعليق مجدي عبد الغني على أزمة سحر مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

قال الإعلامي الرياضي مجدي عبد الغني، أنه فوجيء بأن الجميع يتواصل مع مؤمن زكريا وعائلته للحديث عن موضوع السحر.

وأضاف خلال ظهوره في برنامجه "ملعب الشمس": "فجأة لقيت الناس بتتواصل مع مؤمن زكريا و زوجته وواحد بيعمل لايف فيها من عند المقابر، أنا هقدم بلاغ للنائب العام على اللي عمل اللايف ده لأنه مجبش دليل واحد على ذالك، وكل ما اسأل على اسم التربي اللي يقولي رمضان العقبي ومش عارف ايه؟، رمضان العقبي ده قريب هاني العقبي اللي معانا مثلا؟، هو احنا بقينا كده ياجماعة يعني سبنا شغلنا وبقينا فاضيين للكلام ده وليه التركيز على مجدي عبد الغني".

وتابع: " ليس لدي مقابر في البساتين وأنا معرفش أروح البساتين لوحدي أصلاً أنا معنديش حاجة خالص في البساتين، كل اللي عندي مقبرة في 6 اكتوبر لما ربنا يفتكرني أنا وأخويا هندفن فيها وكمان والدتي مدفونة فيها".

واختتم: "اللي عمل الموضوع ده هيتحاسب بالقانون بتهمة ترويج الإشاعات، أنا هقدم بلاغ للنائب العام ومش هسكت على ذلك وبكره المحامين بيشتغلوا على القضيه عشان بعد كده محدش يكتب حاجه وخلاص من غير دليل على كلامه".

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